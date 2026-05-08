बंगाल चुनाव में TMC के जाते ही IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले रिजु दत्ता मांगने लगे माफी

दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी से माफी मांगने वाले रिजु दत्ता ने उस आईपीएस अधिकारी (अजय पाल शर्मा) का जिक्र तक नहीं किया, जिन्हें उन्होंने कभी 'देख लेने' की धमकी दी थी। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता जाते ही 'बंगाल बुलाने' का दावा करने वाले अब खुद को बचाने की जुगत में लगे हैं। आईपीएस अजय पाल शर्मा यूपी के दबंग अफसरों में से एक हैं। वह चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर पश्चिम बंगाल भेजे गए थे।