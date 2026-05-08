बिहार जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, BJP सांसद ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ में कराई लैंडिंग

राजीव प्रताप रूडी इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 ने नई दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के टेकऑफ के कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। ऐसे माहौल में यात्री घबरा गए। कई यात्री घबरा गए और केबिन में कुछ देर तनाव की स्थिति रही। लखनऊ में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों से कहा- अब आप ताली बजा सकते हैं। आप सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। कैप्टन के मुंह से ये शब्द सुनकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।