8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बिहार जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, BJP सांसद ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ में कराई लैंडिंग

नई दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। इसके बाद फ्लाइट के कैप्टन और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लाइट को लखनऊ में सुरक्षित लैंड कराया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 08, 2026

Indigo Flight

इंडिगो विमान (फाइल फोटो)

नई दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई तो कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने उसे लखनऊ की ओर मोड़ दिया। इसके बाद प्लाइट की लखनऊ में सुरक्षित लैडिंग कराई गई। दरअअसल, खराब मौसम की वजह से विमान को पटना से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया और वहां इसकी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद विमान के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने खुद सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी। ये सुनकर सभी यात्री खुशी से तालियां बजाने लगे।

क्या है पूरा मामला?

बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही पेशे से कमर्शियल पायलट हैं। गुरुवार को नई दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। इस फ्लाइट का संचालन कैप्टन राजीव प्रताप रूडी कर रहे थे। टर्बुलेंस में फंसने के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने फ्लाइट को लखनऊ की तरफ डायवर्ट किया गया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई।

दरअसल खराब मौसम की वजह से विमान को पटना से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया और वहां इसकी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद विमान के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने खुद सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी। ये सुनकर सभी यात्री खुशी से तालियां बजाने लगे।

कैप्टन से कहा- अब आप ताली बजा सकते हैं

राजीव प्रताप रूडी इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 ने नई दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के टेकऑफ के कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। ऐसे माहौल में यात्री घबरा गए। कई यात्री घबरा गए और केबिन में कुछ देर तनाव की स्थिति रही। लखनऊ में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों से कहा- अब आप ताली बजा सकते हैं। आप सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। कैप्टन के मुंह से ये शब्द सुनकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।

ये भी पढ़ें

UP में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब पोस्ट पेड की तरह काम करेंगे ‘स्मार्ट मीटर’
लखनऊ
Rajasthan Electricity

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 03:23 pm

Published on:

08 May 2026 03:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बिहार जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, BJP सांसद ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ में कराई लैंडिंग

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बंगाव चुनाव में TMC के जाते ही IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले रिजु दत्ता मांगने लगे माफी

लखनऊ

‘अखिलेश यादव को डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए’, TMC के लिए क्या बोल गए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक?

deputy cm keshav prasad maurya takes dig at akhilesh yadav what brajesh pathak say up politics
लखनऊ

राजभर बोले- अखिलेश यादव ममता दीदी से कहने गए थे, आप तो एक बार हारी हैं…हम तो दो-दो बार हारे

लखनऊ

अब सभी अधिकारी सांसदों और विधायकों के सामने हाथ जोड़कर करेंगे अभिवादन, फोन उठाना भी होगा जरूरी, मुख्य सचिव का निर्देश

up government strict about respecting public representatives what chief secretary sp goyal instructions
लखनऊ

अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर बड़ी ‘गड़बड़ी’ का खुलासा; प्रेगनेंट महिलाओं के साथ भी हो रहा था गलत व्यवहार, नप गए 5 डॉक्टर्स

misbehavior with pregnant women action taken against 5 doctors instructions of brajesh pathak up news
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.