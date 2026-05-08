बिहार जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, BJP सांसद ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ में कराई लैंडिंग

इंडिगो विमान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई तो कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने उसे लखनऊ की ओर मोड़ दिया। इसके बाद प्लाइट की लखनऊ में सुरक्षित लैडिंग कराई गई। दरअअसल, खराब मौसम की वजह से विमान को पटना से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया और वहां इसकी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद विमान के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने खुद सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी। ये सुनकर सभी यात्री खुशी से तालियां बजाने लगे।
बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही पेशे से कमर्शियल पायलट हैं। गुरुवार को नई दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। इस फ्लाइट का संचालन कैप्टन राजीव प्रताप रूडी कर रहे थे। टर्बुलेंस में फंसने के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने फ्लाइट को लखनऊ की तरफ डायवर्ट किया गया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई।
दरअसल खराब मौसम की वजह से विमान को पटना से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया और वहां इसकी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद विमान के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने खुद सभी यात्रियों को सुरक्षित होने की जानकारी दी। ये सुनकर सभी यात्री खुशी से तालियां बजाने लगे।
राजीव प्रताप रूडी इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 ने नई दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के टेकऑफ के कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई और हिचकोले खाने लगी। ऐसे माहौल में यात्री घबरा गए। कई यात्री घबरा गए और केबिन में कुछ देर तनाव की स्थिति रही। लखनऊ में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद कैप्टन राजीव प्रताप रूडी ने यात्रियों से कहा- अब आप ताली बजा सकते हैं। आप सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। कैप्टन के मुंह से ये शब्द सुनकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।
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