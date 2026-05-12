PM मोदी पर सपा सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, भड़की AIMIM, ओवैसी बोले- अखिलेश ने चुप्पी क्यों साध रखी है?

इस पूरे मामले पर AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में जनता और विपक्ष को सरकार से कड़े सवाल पूछने का पूरा हक है। शादाब चौहान ने कहा कि हम खुद भी महंगाई, बेरोजगारी ,कानून-व्यवस्था और विदेश नीति जैसे मोर्चों पर सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और उनका अपमान किसी भी तरह से सही नहीं है।