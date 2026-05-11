UP के 44 जिलों में होगी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा, UPSSSC ने जारी किया शेड्यूल

भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,994 पद भरे जाएंगे। यह परीक्षा 21 मई 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। UPSSSC ने साफ किया है कि जिलों की सूची केवल परीक्षा शहर और परीक्षा समय की जानकारी देने के लिए जारी की गई है। यह एडमिट कार्ड नहीं है और इसके आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 4 से 5 दिन पहले जारी किया जाएगा।