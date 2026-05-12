UP Election 2027: क्या चुनाव लड़ेंगी लोक गायिका मालिनी अवस्थी? मिल गया जवाब

मालिनी अवस्थी ने कहा कि चुनाव लड़ने के प्रस्ताव मुझे समय-समय पर मिलते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि मेरा रास्ता अलग है। लोक कला ने मुझे सबकुछ दिया है। वैसे भी मेरा उद्देश्य कभी धन कमाना नहीं रहा। मैं फिल्मों में गाने के लिए मुंबई नहीं गई। मेरा लक्ष्य था लोक कलाकारों को एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें वाजिब मान-सम्मान दिलाना। और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल रही हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ग्लैमर है, सम्मान है, मैं उनसे कहती हूं कि जो ग्लैमर और सम्मान मैंने कला जगत में देखा है, वो राजनीति में कभी नहीं मिल सकता। संगीत ने मुझे सबकुछ दिया है। पर वीडियो के आखिरी में उन्होंने हंसते हुए यह भी कहा कि जो सीटें आपने बताई हैं, वो मेरे ध्यान में रहेंगी।