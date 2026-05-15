Hardoi Road Accident: शादी से लौटते वक्त उजड़ गया परिवार, हरदोई सड़क हादसे में ब्यूटीशियन महिला की मौत

कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में ब्यूटीशियन महिला की मौत (Source: Police Media Cell)
Hardoi Latest Accident News: हरदोई जिले के बघौली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। शादी समारोह से घर लौट रहे दंपती की कार सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया।
जानकारी के अनुसार थाना बघौली क्षेत्र के गांव नीभी निवासी राज सोलंकी अपनी पत्नी कोमल देवी (26) के साथ कछौना क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह समाप्त होने के बाद दोनों देर रात कार से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे जब उनकी कार बघौली-प्रतापनगर रोड पर डबल नहर के आगे पहुंची, तभी सामने चल रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में बैठी कोमल देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि चालक सीट पर बैठे उनके पति राज सोलंकी को भी चोटें आईं। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
घटना की जानकारी मिलते ही बघौली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद कोमल देवी ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजनों के मुताबिक कोमल देवी ब्यूटीशियन का काम करती थीं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में पति का हाथ बंटाती थीं।मिलनसार स्वभाव की कोमल की अचानक मौत से गांव में भी शोक की लहर फैल गई। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि वह बेहद मेहनती और खुशमिजाज महिला थीं।
दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया। हादसे में कार बुरी तरह सड़क पर क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी हो गई थी, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कराया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग पर आवागमन सुचारु हो सका।
बघौली थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और रात के समय कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बघौली थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इस हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना रिफ्लेक्टर और पर्याप्त लाइट के चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे वाहनों की नियमित जांच कराई जाए और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
कोमल देवी की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। शादी समारोह की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं। परिजनों ने बताया कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर लौटते समय इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
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