Hardoi Road Accident: शादी से लौटते वक्त उजड़ गया परिवार, हरदोई सड़क हादसे में ब्यूटीशियन महिला की मौत

Hardoi Latest Accident News: हरदोई जिले के बघौली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। शादी समारोह से घर लौट रहे दंपती की कार सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया।