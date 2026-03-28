राम-कौशल्या पर टिप्पणी करने वाला सपा नेता गिरफ्तार, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। हरपालपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार (27 मार्च 2026) रात को उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसका वीडियो भी साझा किया गया। इस वीडियो में यदुनंदन पुलिसकर्मियों के साथ सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं, जिसे कई लोगों ने ‘पुलिस परेड’ के रूप में देखा।