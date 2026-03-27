Hardoi Yadunandan Statement: हरदोई में विवादित बयान से मचा सियासी घमासान, सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

जानकारी के अनुसार, केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी इस मामले को लेकर शिकायतें दी जा रही हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्थानीय थानों में तहरीर देकर आरोपी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने अनौपचारिक रूप से कहा है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।