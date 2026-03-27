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Hardoi Yadunandan Statement: हरदोई में विवादित बयान से मचा सियासी घमासान, सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

Hardoi में सपा नेता यदुनंदन के कथित आपत्तिजनक बयान पर विवाद गहराया, धार्मिक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हुआ और विभिन्न संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 27, 2026

हरदोई में सपा नेता के बयान पर बवाल, धार्मिक टिप्पणी से भड़का विरोध (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

हरदोई में सपा नेता के बयान पर बवाल, धार्मिक टिप्पणी से भड़का विरोध (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Hardoi Yadunandan Controversial Statement:  उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक सार्वजनिक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि नेता ने अपने भाषण के दौरान भगवान श्रीराम की माता को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसके बाद यह मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है।

बताया जा रहा है कि यह घटना एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही यह बयान सामने आया, वहां मौजूद लोगों में नाराज़गी देखी गई। हालांकि, मामला उस समय ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में इसका वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हो गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता रहे हैं और संबंधित नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इस बयान को “अस्वीकार्य” और “निंदनीय” बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।

इस विवाद के बाद विभिन्न संगठनों ने भी विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में अखिल भारत हिन्दू महासभा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कोतवाली हजरतगंज में एक लिखित तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी न केवल धार्मिक आस्थाओं का अपमान है, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने का भी प्रयास है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से बचे।

जानकारी के अनुसार, केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी इस मामले को लेकर शिकायतें दी जा रही हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्थानीय थानों में तहरीर देकर आरोपी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने अनौपचारिक रूप से कहा है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवादित बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकते हैं। खासकर जब मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो, तो इसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर नेताओं को अपनी भाषा और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित वीडियो और तथ्यों की जांच की जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक नेताओं के बयान किस हद तक मर्यादित होने चाहिए और क्या ऐसे मामलों में सख्त कानूनी प्रावधानों को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। कुल मिलाकर, हरदोई में दिया गया यह विवादित बयान अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और संबंधित पार्टी किस तरह से स्थिति को संभालती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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Updated on:

27 Mar 2026 03:33 pm

Published on:

27 Mar 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Hardoi Yadunandan Statement: हरदोई में विवादित बयान से मचा सियासी घमासान, सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

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