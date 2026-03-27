27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी में शानदार परफॉर्मेंस ने मचाई धूम

IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी भव्य आयोजन के रूप में सामने आई, जिसमें शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया और माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 27, 2026

IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी में दिखा शानदार सांस्कृतिक समागम (फोटो सोर्स : IPS Officers X)

IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी में दिखा शानदार सांस्कृतिक समागम (फोटो सोर्स : IPS Officers X)

IPS Officers’ Grand Ring Ceremony Dance Performance: हाल ही में आयोजित आईपीएस अधिकारी कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी ने न केवल पारिवारिक खुशी का माहौल बनाया, बल्कि अपने भव्य आयोजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के चलते लोगों का दिल भी जीत लिया। इस खास मौके पर आयोजित एक शानदार परफॉर्मेंस ने समारोह में चार चांद लगा दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर आम जनमानस तक हो रही है।

यह रिंग सेरेमनी सिर्फ एक पारंपरिक रस्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे एक यादगार उत्सव का रूप दिया गया। आयोजन स्थल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जहां रोशनी, फूलों और पारंपरिक सजावट का अनूठा संगम देखने को मिला। जैसे ही मेहमानों का आगमन शुरू हुआ, माहौल में उत्साह और उमंग स्पष्ट झलकने लगी।

समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा वह परफॉर्मेंस रही, जिसने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रस्तुति में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिला। कलाकारों ने भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते हुए संगीत और नृत्य के माध्यम से एक भावनात्मक और ऊर्जावान वातावरण तैयार किया। दर्शकों ने इस प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया और तालियों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा।

इस खास मौके पर दूल्हा-दुल्हन बने कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा भी बेहद आकर्षक नजर आए। दोनों ने पारंपरिक परिधानों में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी जोड़ी को देखकर उपस्थित लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने भी इस समारोह को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई रिश्तेदारों और मित्रों ने भी मंच पर आकर अपने-अपने अंदाज में प्रस्तुतियां दीं, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। खासकर युवा वर्ग के बीच इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

सोशल मीडिया पर भी इस रिंग सेरेमनी के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इस आयोजन की भव्यता और परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे “यादगार और दिल छू लेने वाला” कार्यक्रम बताया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समावेश न केवल मनोरंजन का साधन बनता है, बल्कि यह हमारी परंपराओं को जीवित रखने का भी एक माध्यम है। इस रिंग सेरेमनी में भी यही देखने को मिला, जहां आधुनिकता के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

समारोह के अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर मेहमानों का आभार व्यक्त किया और सभी के साथ इस खुशी के पल को साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब भावनाएं, परंपरा और उत्साह एक साथ मिलते हैं, तो हर समारोह अपने आप में खास बन जाता है।

कुल मिलाकर, आईपीएस कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी एक भव्य और यादगार आयोजन रही, जिसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। यह समारोह न केवल एक नई शुरुआत का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि खुशी के पलों को किस तरह खूबसूरती और गरिमा के साथ मनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Lucknow में बड़ा हादसा: बिजली के खंभों में आग से मचा हड़कंप, घंटों बिजली गुल, वाहन और केबल जले
लखनऊ
लखनऊ में बिजली खंभों में आग, कई घंटे ब्लैकआउट, वाहन जले, पूजा प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 02:31 pm

Published on:

27 Mar 2026 01:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी में शानदार परफॉर्मेंस ने मचाई धूम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘… तो बहुत सारे अधिकारी जेल जाएंगे’, अखिलेश यादव बोले- डिप्टी CM मौर्य बन जाएं ‘डिलीवरी सीएम’

akhilesh yadav warns policemen involved in fake encounters takes dig at keshav prasad maurya
लखनऊ

SIR Update: फॉर्म-6 भरने के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में नहीं आएगा इन वोटर्स का नाम? आज है…

sir update up last chance to respond to notice today voter list on april 10 lucknow news
लखनऊ

‘सपा ने राजू पाल के हत्यारों को सिर-आंखों पर रखा’, अखिलेश यादव को पंकज चौधरी की खरी-खरी!

pankaj chaudhary on akhilesh yadav statement what he say about pooja pal husband raju pal
लखनऊ

यूपी के 32 जिलों में अलर्ट जारी, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना

UP Weather
लखनऊ

यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2,759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू होंगे आवेदन

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.