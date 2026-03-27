IPS कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी में शानदार परफॉर्मेंस ने मचाई धूम

IPS Officers’ Grand Ring Ceremony Dance Performance: हाल ही में आयोजित आईपीएस अधिकारी कृष्ण बिश्नोई और अंशिका वर्मा की रिंग सेरेमनी ने न केवल पारिवारिक खुशी का माहौल बनाया, बल्कि अपने भव्य आयोजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के चलते लोगों का दिल भी जीत लिया। इस खास मौके पर आयोजित एक शानदार परफॉर्मेंस ने समारोह में चार चांद लगा दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर आम जनमानस तक हो रही है।