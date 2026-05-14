Prateek Yadav Memory : कंधे पर मां, गले में लिपटा नाग का टैटू; प्रतीक यादव ने अमेरिका में बनवाया था ये टैटू

प्रतीक ने सितंबर 2025 में हाथ पर ये सांप वाला रहस्यमी टैटू बनवाया था। इसमें एक कंपास भी बना हुआ है। उस कंपास को हर ओर से सांप ने घेर रखा है। इसमें सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है जो ध्यान को आकर्षित कर रहा है। इस टैटू के साथ प्रतीक तस्वीर में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बता दें, इसे सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट साक्षी पंवार ने बनाया था।