Prateek Yadav Wife : 11 साल डेट के बाद शादी, तलाक तक पहुंची थी बात, फिल्मी थी अपर्णा-प्रतीक की लव स्टोरी

प्रतीक और अपर्णा की प्रेम कहानी स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रतीक ने महज 12 साल की उम्र में अपर्णा को ईमेल के जरिए प्रपोज किया था। लंबे समय की दोस्ती और रिश्ते के बाद साल 2011 में दोनों की सगाई हुई और इसी साल दिसंबर में मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में दोनों की भव्य शादी हुई। इस शादी में अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थीं। प्रतीक और अपर्णा की दो बेटियां हैं, जिनका नाम प्रथमा यादव और प्रतीक्षा यादव है।