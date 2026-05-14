Kumar Vishwas House: 60 फीट ऊंची पेंटिंग, स्पा, जिम और बहुत कुछ, नोएडा में ऐसा है कुमार विश्वास का घर

Kumar Vishwas House Tour: ज्यादातर लोग डॉ. कुमार विश्वास को उनकी कविताओं की वजह से जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कवि, लेखक, वक्ता और पूर्व राजनेता होने के बावजूद वे सादगी से जीना पसंद करते हैं। अच्छी कमाई करने के बाद भी वे खुद के लिए ज्यादा चीजें नहीं खरीदते हैं। हाल ही में यूट्यूब चैनल 'कर्ली टेल्स' (Curly Tales) पर कामिया जानी ने कुमार विश्वास के घर का टूर कराया और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें साझा कीं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।