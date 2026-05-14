Prateek Yadav Last Rites: नम आंखों से होगी प्रतीक यादव की विदाई, बैकुंठ धाम में जुटेंगे हजारों लोग

आज सुबह 11 बजे जब प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन होंगे, तब वहां मौजूद हर आंख नम होगी। परिवार, रिश्तेदार, समर्थक और शुभचिंतक उन्हें अंतिम विदाई देंगे। लखनऊ में इस समय शोक और संवेदना का माहौल है। हर कोई यही कह रहा है कि इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव का यूं चले जाना बेहद दुखद है। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है और पूरा प्रदेश उन्हें नम आंखों से विदाई देने की तैयारी कर रहा है।