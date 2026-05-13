CM Yogi Visit Prateek Yadav Home: सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रतीक यादव के घर, भाजपा ने रद्द किए सभी कार्यक्रम

प्रतीक यादव के निधन ने एक बार फिर यह दिखाया है कि दुख की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय रिश्ते और संवेदनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार से मिलने पहुंचना और भाजपा द्वारा अपने कार्यक्रम रद्द करना इसी भावना का प्रतीक माना जा रहा है। लखनऊ में इस समय गम और संवेदना का माहौल है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है - “इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव का यूं चले जाना बेहद दुखद है।”