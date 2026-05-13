बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतीक यादव के निधन पर जताया गहरा शोक, सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक पोस्ट

प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी 'पल्मोनरी एम्बोलिज्म' से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्हें हाल ही में लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इस बीमारी में शरीर के किसी हिस्से से खून का थक्का फेफड़ों की धमनियों में जाकर फंस जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अचानक रुक जाता है और मरीज को सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खांसी और ऑक्सीजन लेवल गिरने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि प्रतीक की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ICU में रखा गया था, लेकिन वे इलाज पूरा होने से पहले ही घर चले गए थे।