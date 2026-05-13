प्रतीक यादव की मौत पर दोस्त सुमित का बड़ा खुलासा, कहा-कोई गंभीर बीमारी नहीं थी

प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट हर किसी को भावुक कर रही है। 3 अप्रैल को उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वे जेट विमान उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में वे बहुत खुश दिख रहे थे और उन्होंने लिखा था- 'इंजन की गूंज के साथ आसमान खुल गया और मैंने कंट्रोल संभाल लिया। यह पल बहुत यादगार और रोमांच से भरा है।' किसी ने नहीं सोचा था कि बादलों के बीच मुस्कुराते हुए प्रतीक का यह वीडियो उनकी आखिरी याद बन जाएगा।