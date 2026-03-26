Lucknow में बड़ा हादसा: बिजली के खंभों में आग से मचा हड़कंप, घंटों बिजली गुल, वाहन और केबल जले

इस हादसे के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। क्लाइड रोड, एकलव्य नगर, गोखले मार्ग और कृषि भवन क्षेत्र में लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं आई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर यह घटना ऐसे समय में हुई, जब नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और अष्टमी-नवमी के अवसर पर लोग पूजा-अर्चना में जुटे रहते हैं। बिजली न होने के कारण कई घरों में पूजा प्रभावित हुई और श्रद्धालु नाराज नजर आए।