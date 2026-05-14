नीरज सिंह और आदित्य यादव ने दिया कंधा, भैंसाकुंड में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार

अब कुछ ही देर में प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। भैंसा कुंड बैकुंठ धाम में पूरे धार्मिक रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हर किसी की जुबान पर यही बात है कि इतनी कम उम्र में इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाना बेहद दुखद है। लखनऊ की सड़कों पर गुरुवार को निकली यह अंतिम यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य की विदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शख्स को अंतिम सलाम थी, जिसे लोग शांत, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं।