किचन में अचेत मिले थे प्रतीक यादव, मौत के बाद उठे सवाल; विसरा जांच से खुलेगा राज, कुछ देर में होगा अंतिम संस्कार

हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की स्पष्ट संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। लेकिन एहतियातन डॉक्टरों और प्रशासन ने शव का विसरा सुरक्षित रख लिया था। अब इसे फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। जहां जहरीले पदार्थ या अन्य किसी असामान्य कारण की जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पूरी तरह साफ हो सकेगी।

प्रतीक यादव राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर अपने अलग व्यवसायिक और फिटनेस जगत की पहचान बना चुके थे। यही वजह है कि उनके अचानक निधन की खबर ने सिर्फ राजनीतिक परिवार ही नहीं, बल्कि कारोबार और फिटनेस से जुड़े लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। उधर, परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच उनके आवास पर नेताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों का लगातार पहुंचना जारी है।