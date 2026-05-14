पिता की मौत के बाद खामोश खड़ी प्रतीक यादव के शव को निहारती रही बेटियां

Prateek Yadav Death: कहते हैं कि पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर आई एक तस्वीर ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर के पास खड़ी उनकी दोनों नन्ही बेटियाँ उन्हें बस एकटक निहारे जा रही हैं। उन मासूम आंखों में मानो एक ही सवाल है जैसे वो अभी उठेंगे और उन्हें गले लगा लेंगे। इस बेबसी भरी तस्वीर को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है।