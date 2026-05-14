Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव मौत मामला NHRC पहुंचा, NGO ने SIT जांच और फॉरेंसिक जांच मांगी

Prateek Yadav Death Case Reaches NHRC: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब एक गैर सरकारी संस्था (NGO) ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था डीके फाउंडेशन ने NHRC में शिकायत दाखिल कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। संस्था का कहना है कि प्रतीक यादव की मौत सामान्य नहीं लगती और शरीर पर मिले कथित चोट के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। NGO ने मांग की है कि मामले की जांच के लिए तत्काल विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए और पूरी जांच को राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए।

