Hardoi Weather: हरदोई में मौसम का तांडव: ओलावृष्टि और आंधी से तबाह हुई किसानों की फसल

इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। इस समय खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार थी और कटाई का समय नजदीक था। ऐसे में अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओलों की मार से गेहूं की बालियां टूटकर जमीन पर गिर गईं, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। कई किसानों ने बताया कि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक किसान ने दुख जताते हुए कहा,साल भर मेहनत की थी, अब कटाई से पहले ही सब खत्म हो गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करेंगे।