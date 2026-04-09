Lucknow काकोरी मर्डर मिस्ट्री: सड़क किनारे बंधे हाथों मिली महिला की लाश, पुलिस जांच में जुटी

हाथ बंधे मिले शव, सिर पर गंभीर चोट के निशान; पहचान न होने से पुलिस के सामने चुनौती, हर एंगल से जांच जारी (Source: Police Media Cell)
Lucknow Murder Mystery: राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मदारपुर-पुरैना मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का खून से सना शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह जब राहगीर मदारपुर-पुरैना मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक महिला की लाश पर पड़ी। शव खून से सना हुआ था और उसके हाथ बंधे हुए थे, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेर लिया।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब शव का निरीक्षण किया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। महिला के हाथ बंधे हुए थे, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है। इसके अलावा, महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी नीले दाग नजर आए। इन परिस्थितियों ने हत्या की आशंका को और मजबूत कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, मृतका की उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह नाइट वियर में थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना रात के समय हुई होगी। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की।
घटनास्थल के पास स्थित गांवों के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन सभी ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि मृतका किसी अन्य क्षेत्र की हो सकती है।
पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
मौके की परिस्थितियों को देखते हुए यह आशंका भी जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया हो और बाद में उसकी हत्या कर दी गई हो। हालांकि पुलिस इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला को यहां कौन लेकर आया और घटना के समय क्या हुआ।
डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।
पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए उन्नाव समेत आसपास के जिलों के थानों से भी संपर्क किया है। लापता महिलाओं के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि मृतका की पहचान की जा सके।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है। लोग इस बात से चिंतित हैं कि इस तरह की घटना दिनदहाड़े या रात में खुले स्थान पर कैसे हो सकती है।
पुलिस इस मामले की जांच कई पहलुओं से कर रही है। इसमें हत्या, दुष्कर्म, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है।
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