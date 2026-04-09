Lucknow काकोरी मर्डर मिस्ट्री: सड़क किनारे बंधे हाथों मिली महिला की लाश, पुलिस जांच में जुटी

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब शव का निरीक्षण किया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। महिला के हाथ बंधे हुए थे, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है। इसके अलावा, महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी नीले दाग नजर आए। इन परिस्थितियों ने हत्या की आशंका को और मजबूत कर दिया है।