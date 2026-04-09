UP में बड़ा बदलाव: अब फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेगा किसानों को योजनाओं का लाभ

फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है, जिसमें किसान की भूमि, फसल, बैंक खाता और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होती है। यह एक प्रकार से किसान का संपूर्ण डाटा प्रोफाइल होता है, जिससे सरकार को योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलती है। इस आईडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो।