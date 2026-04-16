Hardoi News:बस स्टॉप के पास खेत में लहूलुहान मिली महिल, दुष्कर्म के बाद फेंकने की आशंका,जांच में जुटी पुलिस

हरदोई जिले के बावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टॉप के पास एक खाली पड़े खेत में एक अज्ञात महिला की मरणासन्न हालत में मिली है। महिला के शरीर पर गहरे जख्म हैं और वह खून से लथपथ थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि।महिला के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे मृत समझकर हमलावर वहाँ फेंक कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी।