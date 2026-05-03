Lucknow Crime: चोरी का बड़ा खेल बेनकाब, पुलिस के शिकंजे में तीन शातिर, लाखों का खजाना बरामद

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यह गिरोह पहले ऐसे मकानों की पहचान करता था, जहां कई दिनों तक कोई नहीं रहता था। इसके बाद रात के समय ताला तोड़कर घर में घुसते और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों की यह भी रणनीति थी कि वे सुनसान गलियों और कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता देते थे, ताकि पकड़े जाने का खतरा कम रहे।