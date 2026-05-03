Lucknow Crime: चोरी का बड़ा खेल बेनकाब, पुलिस के शिकंजे में तीन शातिर, लाखों का खजाना बरामद

कैसरबाग में चोरों का खेल खत्म, पुलिस ने तीन शातिर दबोचे, लाखों का माल बरामद (Source: Police Media Cell)
Lucknow Police Busts Burglary Gang: राजधानी लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र में पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नगदी और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। इस सफलता को पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच का बड़ा परिणाम माना जा रहा है।
यह पूरी कार्रवाई डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित के निर्देशन और एडीसीपी धनंजय कुशवाहा के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। थाना कैसरबाग प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और जांच के बाद इस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की।
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यह गिरोह पहले ऐसे मकानों की पहचान करता था, जहां कई दिनों तक कोई नहीं रहता था। इसके बाद रात के समय ताला तोड़कर घर में घुसते और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों की यह भी रणनीति थी कि वे सुनसान गलियों और कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता देते थे, ताकि पकड़े जाने का खतरा कम रहे।
इस मामले के खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम ने करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लगे लगभग 15 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक किया गया और उनकी पहचान सुनिश्चित की गई। इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन कई दिनों की मेहनत और तकनीकी विश्लेषण का परिणाम है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ये आरोपी पहले भी चोरी, नकबजनी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने और किन-किन क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने-चांदी के आभूषण, नगदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये सामान हाल ही में हुई चोरी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब बरामद किए गए जेवरात की पहचान कर उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जुटी है।
इस सफलता के बाद पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की सराहना की है। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एडीसीपी धनंजय कुशवाहा ने बताया कि पुलिस तकनीक और मानव संसाधनों के बेहतर समन्वय से अपराधियों तक पहुंचने में सफल हो रही है।
इस कार्रवाई के बाद कैसरबाग क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ समय से इलाके में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से उनका विश्वास बढ़ा है और उन्हें उम्मीद है कि अब क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। लंबे समय के लिए घर खाली छोड़ते समय पड़ोसियों को सूचना दें और सुरक्षा उपायों को अपनाएं। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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