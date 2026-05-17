प्रेमी से मिलने घर से निकली नाबालिग, ई-रिक्शा चालक ने ‘कोठे’ पर उतारा, 7 दिन तक कैद रही

घर के अंदर तीन लोग थे। खुशबू, अनिल यादव और उसकी पत्नी हेमा। रिया को डराया-धमकाया गया। बताया गया कि अब वो उनकी 'माल' है। घरेलू काम के नाम पर और गंदे इरादों के साथ उसे बंधक बना लिया गया। रिया(बदला हुआ नाम) ने पुलिस को बाद में बताया, 'मैं डरी हुई थी। वहां कई और महिलाएं थीं। दिन भर लोग आते-जाते रहते थे। मुझे लगता था कि कहीं मेरा भी वही हाल न हो जाए।' सात दिन तक वो उस कमरे में कैद रही। बाहर दुनिया क्या सोच रही होगी, इसकी उसे खबर नहीं थी।