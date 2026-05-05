Farrukhabad News: ढोल की थाप के बीच अचानक हुआ कुछ ऐसा… बरात से पहले ही घर में छा गया मातम

मां की मौत की खबर सुनते ही दूल्हा पवन कुमार बदहवास हो गया। मां का शव देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगा। घर में कोहराम मच गया। खुशी का माहौल गम में बदल गया। देर रात तक बरात नहीं निकल सकी।रेशमा देवी का भरा-पूरा परिवार है। उनके पांच बेटे— जितेंद्र, बंटू, संतोष, राहुल और पवन— और चार बेटियां हैं। बेटे बंटू की पत्नी बबली मोहल्ले की सभासद भी हैं। इसी वजह से यह खबर पूरे कस्बे में तेजी से फैल गई।