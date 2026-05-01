किसान से रिश्वत मांगना कानूनगो पड़ा महंगा, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

Kanungo arrested: फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए कानूनगो रंगे हाथ गिरफ्तार किया है जो खेत की पैमाइश करने के नाम पर रिश्वत ले रहे था। जिसका सौदा 30000 में तय हुआ था जबकि कानूनगो 40 हजार की मांग कर रहा था। इस संबंध में पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम में जाल बिछाया और कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पीड़ित को अपनी योजना बताई। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम को सफलता मिली और कानूनगो को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जिसे लेकर कोतवाली आ गए। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है।