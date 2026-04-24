फर्रुखाबाद में नेताजी के बाउंसर की हर्ष फायरिंग, गोली दुल्हन के बहनोई के भाई को लगी, गिरफ्तार

celebratory firing in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान में पहुंचे नेताजी के बाउंसर ने हर्ष फायरिंग कर दी। जो दुल्हन के बहनोई के भाई को लग गई। दुल्हन के बहनोई के भाई को गोली लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इसके पहले की लोग समझ पाए नेताजी अपने बाउंसर के साथ नौ दो ग्यारह हो गया। इधर दुल्हन के बहनोई को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत चिंता जनक बनी हुई है। इधर घटना की जानकारी पुलिस को मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगाई गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामला कायमगंज क्षेत्र का है। ‌