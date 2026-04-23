Farrukhabad News: एक चिंगारी, 11 घर खाक: तेज हवा ने मिनटों में उजाड़ा पूरा गांव

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी सोहेल की पुत्री असरीना सुबह खाना बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने झोपड़ी में आग पकड़ ली। तेज हवा ने आग को और भड़का दिया, जिससे आसपास की झोपड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग बाल्टियों और पानी के सहारे आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया।