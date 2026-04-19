इसके मुंह पर चप्पल मारो, युवक से पैर पकड़कर माफी मंगवाई, फर्रुखाबाद में चप्पल से पिटाई, मामला पुलिस के पास

Farrukhabad, a young woman beat up a young man with slippers: फर्रुखाबाद में एक युवक दूसरे को पकड़े और युवती से चप्पल मारने के लिए कह रहा है। यही नहीं युवती पर जोर से चप्पल मारने का दबाव बना रहा है, युवती के पैरों पर सर रखकर माफी मंगा रहा है। युवती में थाने में तहरीर देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फर्रुखाबाद पुलिस ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिसमें युवती ने बताया है कि लड़के ने जबरदस्ती उसे रोक कर बातचीत करने को कहा। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है।