फर्रुखाबाद में आग का तांडव: 15 घर जलकर खाक, बाइक और ट्रैक्टर भी स्वाहा, मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरामई गांव में आज का तांडव देखने को मिला जब ऋषिपाल के घर में आग लग गई। इसके पहले की आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किया जाता। तेज हवा के कारण आग भड़क गई और टीकाराम, अमरीश, उदयवीर, देवराम, जगपाल, जय राम, रामपाल, चिरौंजी, नन्हे कश्यप आदि के घरों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की विकरालता को देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। ट्यूबवेल चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। जिसमें खाने-पीने का सामान, घर का अन्य घरेलू सामान, भूसा, कपड़े आदि शामिल थे।