फर्रुखाबाद में मारुति सुजुकी के शोरूम में लगी आग से मचा हड़कंप: भयानक आग से काफी नुकसान

Fire breaks out at showroom and service station in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में सुजुकी सर्विस सेंटर और शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सर्विस सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दूसरी गाड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें दूसरी मंजिल में खड़ी ओमनी वैन को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि यह कबाड़ के रूप में खड़ी थी। अब फायर ब्रिगेड की टीम शोरूम की जांच कर रही है। ‌मामला इटावा-बरेली हाईवे पर स्थित सर्विस सेंटर का है।