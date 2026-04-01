फर्रुखाबाद में मौसम फिर दिखाएगा रौद्र रूप, 15 अप्रैल को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

weather department alert: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान रौद्र रूप दिखाएगा। जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 15 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन यह काफी कमजोर है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र का मौसम प्रभावित होगा। दिन में तेज धूप के कारण जनजीवन प्रभावित रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय उत्तरी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। फिलहाल गंगा के मैदानी भागों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। इस हफ्ते तापमान में भारी वृद्धि होगी और इसके 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री पहुंच सकता है। ‌