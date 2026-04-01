13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में मौसम फिर दिखाएगा रौद्र रूप, 15 अप्रैल को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Weather this week: मौसम एक बार फिर अपना रोद्र रूप दिखाएगा। जब दिन में सूरज की तेज किरणें लोगों को झुलसाने का काम करेंगी, मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को अलर्ट किया है।

2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Apr 13, 2026

weather department alert: मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान रौद्र रूप दिखाएगा। जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 15 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन यह काफी कमजोर है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र का मौसम प्रभावित होगा। दिन में तेज धूप के कारण जनजीवन प्रभावित रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय उत्तरी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। फिलहाल गंगा के मैदानी भागों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। इस हफ्ते तापमान में भारी वृद्धि होगी और इसके 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री पहुंच सकता है। ‌

12 बजे से 4 बजे तक के लिए जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार दिन में 12 बजे से 4 तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान मौसम काफी गर्म रहेगा, खिली धूप और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिन का तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। सुबह, शाम और रात को उत्तरी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। दिन की भीषण गर्मी से रात की ठंडी हवाएं राहत पहुंचाएंगी। रात का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। ‌

फर्रुखाबाद में कैसा रहेगा आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम का प्रभावित करेंगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में विजिबिलिटी में कमी आ सकती है।

कैसा रहेगा 14 अप्रैल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल मंगलवार का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात में भी आसमान साफ रहेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

कैसा रहेगा इस हफ्ते का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल बुधवार का तापमान 22 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जबकि गुरुवार 16 अप्रैल का तापमान 23 से 40 डिग्री के बीच, शुक्रवार 17 अप्रैल का तापमान 24 से 40 डिग्री के बीच, 18 अप्रैल शनिवार का तापमान 25 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से कभी-कभी बादल आ सकते हैं। लेकिन बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 07:44 pm

Published on:

13 Apr 2026 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / फर्रुखाबाद में मौसम फिर दिखाएगा रौद्र रूप, 15 अप्रैल को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्रुखाबाद: होमगार्ड और पीआरडी जवान के बीच लड़ाई, पैसे के लेनदेन का विवाद?, एएसपी ने बताई सच्चाई

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में 7 और 8 अप्रैल के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट, प्री मानसून के बादल पॉकेट में मचाएंगे तबाही

फोटो सोर्स- Meta AI
फर्रुखाबाद

अदालत का आदेश एसपी को: कोतवाली प्रभारी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर 6 अप्रैल को अदालत में पेश करें

फोटो सोर्स- ChatGPT
फर्रुखाबाद

पोते से रिवर्स करते समय अनियंत्रित हुई थार, दीवार और गाड़ी के बीच दबकर दादी की दर्दनाक मौत;VIDEO

फर्रुखाबाद

मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया प्रस्ताव: 97.43 करोड़ रुपए से बनेगा दो रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगा निजात

फोटो सोर्स- X मेजर सुनील दत्त द्विवेदी
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.