फर्रुखाबाद में पुलिस पर हमला: दो दरोगा सहित कई सिपाहियों को लगी चोट, एसपी ने कहा सख्त कार्रवाई होगी

Uproar in Farrukhabad over removal of liquor shop, stones pelted at police: फर्रुखाबाद में एक श्रमिक की मौत के बाद ग्रामीण इतने आक्रोशित हो गए कि डेढ़ सौ की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंच गए और उन्होंने शराब ठेके को हटाने की मांग करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बातचीत के दौरान विवाद हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पथराव इतना जबरदस्त था कि पुलिस को मौके से भागना पड़ा। दो दरोगा सहित एक सिपाही को चोट लगी। मौके पर पांच थाना पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने बताया कि शराब ठेका हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया।‌ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला राजेपुर थाना क्षेत्र का है।