फर्रुखाबाद में सिपाही के साथ मारपीट: चार के खिलाफ मुकदमा, दो गिरफ्तार, बोले—अब नहीं होगी गलती

Constable assaulted in Farrukhabad, four booked, two arrested: फर्रुखाबाद में सिपाही के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जिसमें शराब की दुकान पर सिपाही के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में सिपाही ने थाना में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपी ने कान पड़कर घटना की माफी मांगी और बोले भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। इसके पहले सिपाही का डॉक्टर परीक्षण भी कराया गया। डॉक्टर के अनुसार सिपाही के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है