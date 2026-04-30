बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कहा- फर्रुखाबाद को मिला 91 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस-वे

Farrukhabad BJP MP Mukesh Rajput: फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी के नारे पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे मिला है। जिसकी फर्रुखाबाद से दूरी करीब 25 किलोमीटर है। यह कहना गलत है कि फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे को छीन लिया गया। ‌एक्सप्रेसवे मार्ग के निर्माण में कुछ तकनीकी कारणों से रूट में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल उठाया। बोले जान-बूझकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लंबा किया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर नारा बुलंद किया है। जिसमें वह कह रहे हैं की ''गंगा एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना, फर्रुखाबाद चूसे गन्ना।" भाजपा कार्यालय में मुकेश राजपूत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।