‘मेरी खुशियों का दम घोट दिया, सब बर्बाद कर दिया’, रोते-रोते ऐन वक्त पर शादी से मुकरी दुल्हन! बराती-घराती आमने-सामने

घटना के बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि दुल्हन विनीता ने दूल्हे श्रीनिवास के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। भावुक दुल्हन ने रोते हुए कहा कि वह ऐसे माहौल में शादी नहीं कर सकती, जहां उसके जीवन के सबसे अहम दिन पर झगड़ा और हंगामा हो। उसने आरोप लगाया कि कुछ बराती शराब के नशे में थे और उन्होंने खुशी के माहौल को बिगाड़ दिया। दुल्हन ने कहा कि जिन्होंने उसकी खुशियों को बर्बाद किया, उनके साथ वह अब विदा होकर नहीं जाएगी। दुल्हन ने कहा, ''मेरी खुशियों का दम घोट दिया, सब बर्बाद कर दिया।''