UPSC की तैयारी कर रही युवती के साथ इंस्टाग्राम वाले दोस्त ने किया कांड! आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया रेप

एसएसआई हुसैनगंज सुनील कुमार मौर्य के अनुसार, पीड़िता हुसैनगंज इलाके में किराये के फ्लैट में रहकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी कर रही है। युवती के पिता के मुताबिक, 22 अप्रैल की रात करीब 2 बजे बेटी ने फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने बताया कि 21 अप्रैल को आरोपी अमित उसके फ्लैट में पहुंचा और जबरन अंदर घुस आया। आरोप है कि उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिला दिया। नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।