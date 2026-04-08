शारीरिक संबंध बनाते समय दबाया गला, बिस्तर पर नग्नअवस्था में पत्नी को छोड़ भागे पति ने खोला गुप्त राज

बता दें कि सोमवार को रामपुर स्थित शिव विहार कॉलोनी में किराये के मकान में महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने दरवाजा खुला देखा और आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर पड़ोसियों व मकान मालिक को सूचना दी। अंदर जाकर देखा गया तो एकता का शव बिस्तर पर नग्न अवस्था में चादर से ढका पड़ा था।