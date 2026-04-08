मेरठ के सेंट्रल मार्केट में हड़कंप, अस्पताल-स्कूलों पर जड़े ताले, रोते बिलखते व्यापारियों ने लगाए ‘वापस जाओ’ के नारे

मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर चल रहे 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया था। इनमें 6 स्कूल, 6 निजी अस्पताल, 4 बैंक्वेट हॉल और 28 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, जो आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए थे।