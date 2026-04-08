इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम; फेल होने पर छात्र ने किया सुसाइड, बहन का रो-रो कर बुरा हाल

यह घटना अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद मोहल्ले की है। सोमवार रात करीब 9 बजे आशुतोष अपने कमरे में था। कुछ समय बाद जब घरवालों ने उसे आवाज दी और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर परिजनों ने खिड़की से झांका, तो देखा कि आशुतोष चादर के फंदे से पंखे के सहारे लटका हुआ था। परिवार के लोगों ने तुरंत उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।