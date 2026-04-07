पत्नी PCS अधिकारी-पति सफाई कर्मचारी, तलाक केस: साथ रहने की चर्चा, क्या बोलीं ज्योति मौर्य?

Jyoti Maurya and Alok Maurya controversy: प्रयागराज की अदालत में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य के बीच दो मामले चल रहे हैं। जिसमें एक तालाक और दूसरा 50 लाख की मांग से जुड़ा है। इस बीच, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि दोनों के बीच एक बार फिर समझौता हो गया है और वे एक साथ रहने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं को पूर्णतः विराम लगाते हुए ज्योति मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है। 2 महीने में उनका तलाक होने वाला है। उन्होंने आलोक मौर्य पर भी सवाल उठाया और बोलीं अब यह होना असंभव है।