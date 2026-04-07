आश्रम में मिली मोहब्बत, मुलाकात के दूसरे दिन ही IITian बाबा ने प्रीतिका को किया ‘प्रपोज’, सालभर बाद रचाई शादी

15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऋषिकेश के पास मंसा देवी मंदिर (या अघंजर महादेव मंदिर) में दोनों ने शादी कर ली। अभय सिंह ने प्रीतिका की मांग में सिंदूर भरा। इस समय सिर्फ कुछ खास दोस्त ही मौजूद थे। शादी बहुत सादी और आध्यात्मिक तरीके से हुई। कुछ दिनों बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। अभय सिंह ने बताया कि कोर्ट मैरिज इसलिए जरूरी थी, क्योंकि जहां भी वे जाते थे, दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी। साथ ही, वे जो नया संगठन बना रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट आदि के लिए भी कानूनी दस्तावेज जरूरी थे।