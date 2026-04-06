शादीशुदा हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष महाराज का बड़ा दावा, बेटे को लेकर भी आरोप

Shankaracharya Avimukteshwaranand VS Ashutosh Maharaj: आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने रविवार को एक वीडियो जारी किया। वे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले मुख्य व्यक्ति हैं। इस वीडियो में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष महाराज इस समय शामली में हैं और वहीं से उन्होंने यह वीडियो जारी किया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पत्नी और बेटा है। उनका बेटा विद्यापीठ में पढ़ रहा है। मठ में पत्नी भी उनके साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहे तो तीनों का डीएनए टेस्ट करा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तथाकथित फर्जी और नकली शंकराचार्य है। भगवान के नाम पर ये मठ और संत परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। जब इनकी पत्नी और बेटा है तो ये संत कैसे हो सकते हैं?