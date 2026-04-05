राजनीति में कदम रखेंगी बाहुबली बृजभूषण शरण की बेटी शालिनी सिंह, यूपी विधानसभा चुनाव में इस सीट से होगी एंट्री

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर खबरें चल रही हैं कि शालिनी सिंह नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बारे में 'इंडिया टुडे ग्रुप' ने जब उनसे सवाल पूछा तो शालिनी सिंह ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हमने मन बनाया है या नहीं। अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो हमने मना भी नहीं किया है।

शालिनी सिंह का यह बयान आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। लोग अब यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या बृजभूषण परिवार की बेटी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी।