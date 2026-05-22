UP: इस मंडल के विकास का नया रोडमैप तैयार, सीएम योगी के सामने कमिश्नर ने रखा विकास का मास्टर प्लान

देवीपाटन मंडल के समग्र विकास को लेकर शुक्रवार को लखनऊ में अहम बैठक हुई। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया। बहराइच के ओडीओपी उत्पाद भी उपहार स्वरूप दिए। बैठक में मंडल के चारों जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की प्रमुख समस्याओं, संभावनाओं और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री के सामने एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, जिसमें पर्यटन, कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया।