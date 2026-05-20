गोंडा में जीजा-साली ने एक ही फंदे से दी जान, पेड़ पर साथ लटके मिले शव; दो साल से चल रहा था प्रेम संबंध

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। गांव के बाहर खेत में लगे बाबूल के पेड़ पर किशोरी और युवक के शव एक ही रस्सी से लटके मिले। दोनों रिश्ते में जीजा-साली बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की 15 वर्षीय बेटी का बहराइच के रहने वाले 17 वर्षीय उमेश से पिछले करीब दो साल से संपर्क था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। परिवार को जब उनके रिश्ते की जानकारी हुई तो पहले विरोध किया गया। लेकिन बाद में परिजन शादी के लिए तैयार हो गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को लेकर बातचीत भी चल रही थी।