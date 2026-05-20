सास के अंतिम संस्कार में आए दामाद को सरयू नदी में नहाते समय खींच ले गया मगरमच्छ, नहीं लगा कोई सुराग

गोंडा जिले के सनौली मोहम्मदपुर अंतर्गत उदयभान पाही गांव में बुधवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने आए एक युवक को सरयू नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार, उमरी के रहने वाले बाबूलाल शर्मा की पोती की शादी दीपक नाम के युवक से हुई थी। दीपक ग्रेटर नोएडा में रहकर काम करता था। कुछ दिन पहले उसकी सास का निधन हो गया था। जिसके बाद वह अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा आया था। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के बाद सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे थे।